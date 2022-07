Acordo de gastos dos democratas aliviará inflação, diz Biden

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que um acordo de gastos firmado pelos democratas do Senado norte-americano é um meio-termo que não cumpre de forma completa a agenda de seu governo, mas aliviará as pressões inflacionárias, reduzirá os custos de saúde e lidará com as mudanças climáticas.







(Por Steve Holland e Trevor Hunnicutt)