Acordo de até US$ 10,3 bi da 3M para limpeza de águas nos EUA recebe aprovação final

Estadão Conteúdo
01/04/2024 - 16:24

A 3M informou que um acordo de até US$ 10,3 bilhões com a fornecedora de águas públicas dos Estados Unidos, vinculado ao lançamento de químicos em águas, recebeu aval final do tribunal distrital dos Estados Unidos em Charleston, na Carolina do Sul. O acordo ajudará a remediar problemas em fornecedoras de águas públicas pelo país.

Executivo-chefe da 3M, Mike Roman afirmou que a aprovação do acordo e os esforços do conglomerado para encerrar a fabricação desse conjunto de químicos conhecidos pela sigla em inglês PFAS até 2025, reduzirão o risco futuro da empresa.

A 3M registrou US$ 10,3 bilhões para o acordo, como reflexo do valor presente antes de impostos dos pagamentos esperados ao longo de 13 anos.

Os pagamentos devem começar no terceiro trimestre deste ano. A 3M diz que busca recuperar o montante por meio de seguro.

Em separado, o negócio de cuidados com saúde da 3M deve se dividir nesta segunda-feira e começar a ser negociado.

A 3M nomeou esse braço agora separado de Solventum. A empresa deve ser negociada na Bolsa de Nova York (Nyse), sob o código SOLV. Fonte: Dow Jones Newswires.

