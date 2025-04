‘Acordo com Mercosul é mais precioso do que nunca’, diz UE

BRUXELAS, 10 ABR (ANSA) – Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a diversos países, a União Europeia reforçou nesta quinta-feira (10) a importância de um acordo com o Mercosul diante “da turbulência atual”.

Segundo o porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio, Olof Gill, “a revisão legal [do acordo] está em curso” e deve ser finalizada com “profundidade e precisão”.

“A intenção é apresentar uma proposta aos colegisladores”, ou seja, aos governos da UE e ao Parlamento Europeu, “até o final do verão [europeu]”, informou Gill.

Ainda de acordo com o porta-voz, para atingir este patamar, “todos os países-membros serão contatados a fim de discutir os méritos mais evidentes do acordo Mercosul-UE, tanto em nível econômico quanto geopolítico”. Além disso, a Comissão também buscará atenuar suas preocupações em relação à concorrência dos produtos europeus, de modo a colocar no papel “todas as garantias necessárias”.

“Acreditamos que, em um mundo instável, parcerias com aliados confiáveis ao redor do mundo são mais valiosas do que nunca.

Acreditamos que os Estados serão muito receptivos a essa visão, especialmente dada a turbulência atual”, declarou Gill.

Na última segunda-feira (7), a embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou após seu país assumir a presidência rotativa da UE no segundo semestre, “seu governo irá impulsionar o acordo de livre comércio com o Mercosul”. (ANSA).