Acordo Boeing/Embraer: Ciro reverteria; Alckmin apoia e Marina se preocupa

Entre os demais candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Ciro Gomes (PDT) defende no programa de governo que eventual acordo Boeing/Embraer deve ser revertido com a recompra das ações e o pagamento das devidas indenizações.

Já Geraldo Alckmin (PSDB) apoia o negócio. “A operação com a Boeing permitirá à Embraer garantir a perpetuidade de seus negócios, aumentar seu investimento em pesquisa e desenvolvimento assim como a geração de empregos e exportações”, cita a campanha em nota.

Marina Silva (Rede) classifica o negócio como “bastante complexo” e que “apresenta alguns elementos preocupantes, em especial a venda de 80% do principal negócio da Embraer”, a unidade de aviões comerciais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.