‘Acorda Menina’: Ana Maria Braga lança novo projeto nas redes sociais

A apresentadora Ana Maria Braga lança nesta quinta-feira, 12, o quadro “Acorda Menina” no Facebook e Instagram. Idealizada pela própria apresentadora, a iniciativa promete trazer discussões sobre temas diversos. Na estreia, o oncologista Antonio Carlos Buzaid traz novidades sobre vacinas, prevenção do câncer e os avanços mais recentes no tratamento da doença.

“O formato permite tempo suficiente para explorar assuntos em maior profundidade e responder em tempo real às perguntas dos internautas. Ter o doutor Buzaid, uma das maiores autoridades no mundo em câncer e vacinas, falando diretamente ao público, é um privilégio”, destaca a apresentadora global.

Ana ainda explica que, durante a transmissão, o público pode interagir enviando perguntas. De acordo com a apresentadora, a iniciativa marca o início de uma série de conversas nas redes sociais.