Acorda, Leão! Sport entra na zona de rebaixamento do Brasileirão Empate contra o Atlético-GO e vitória do São Paulo em cima do Inter colocaram o Leão no Z-4

Se a situação do Sport era delicada antes da 10ª iniciar, ele complicou de vez após o empate contra o Atlético-GO fora de casa por 1 a 1.

Com a igualdade na casa do Dragão e a vitória do São Paulo diante do Internacional, o Leão entrou na temida zona de rebaixamento.

Agora, o Sport é o 17º colocado, com apenas 7 pontos. A primeira chance de escapar do Z-4 é no fim de semana, quando recebe o Fluminense, na Ilha do Retiro.

Seca de Vitórias



A última vitória do Sport na temporada e no Campeonato Brasileiro ocorreu diante do Grêmio, na Ilha. Desde então, nos seis jogos em sequência, a equipe perdeu três e empatou outros três confrontos.

