Acompanhado de Tarcísio, esposa e filhos, Nunes vota na Zona Sul de São Paulo

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo, 27, em uma escola na Zona Sul da capital. Ele chegou ao colégio por volta das 9h30.

Nunes estava acompanhado da esposa, Regina Nunes, dos filhos e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O emedebista deve seguir o mesmo roteiro do primeiro turno e acompanhar os votos de aliados. Após votar, Nunes seguirá para acompanhar o voto de Tarcísio e de Tomaz Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB). À tarde, ele acompanhará o voto do vice, Ricardo Mello Araújo, e retornará à sua casa para aguardar a apuração.

*Reportagem em atualização