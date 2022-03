Acompanhado de John Textor, Luís Castro chega ao Rio para assumir o comando do Botafogo Treinador português chegou em solos brasileiros acompanhado de membros da comissão técnica e vai assistir ao jogo entre Botafogo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca

Ele, enfim, chegou. Luís Castro desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo para assumir o comando o Botafogo. O treinador português chegou acompanhado de João Brandão e Vítor Severino, os dois auxiliares técnicos da comissão, e John Textor, dono do clube.

+ Luís Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma



O norte-americano veio da Flórida, onde vive, para acompanhar o treinador. A diferença entre os voos dos dois foi de menos de cinco minutos. A dupla estará presente no Maracanã.

Torcedores do Botafogo marcaram presença no Aeroporto do Galeão. Mesmo em um horário cedo, botafoguenses apareceram para prestigiar a chegada do novo treinador. Nas redes sociais, o anúncio do português causou animação e ansiedade por um futuro melhor ao clube.

Luís Castro marcará presença no jogo do Botafogo contra o Fluminense às 16h deste domingo, na partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

