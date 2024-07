Acompanhada das filhas, Fabiana Justus passeia em shopping pela 1ª vez após tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 22:02 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus, 37 anos, teve mais vitória contra o câncer, descoberto em janeiro deste ano. Nesta quarta-feira, 3, ela passeou pela primeira vez em público desde que começou o tratamento. Acompanhada pelas filhas, as gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, ela aproveitou para curtir um cineminha.

A filha do empresário Roberto Justus, 69, fez transplante de medula para tratar a leucemia mieloide em março deste ano e, na semana passada, anunciou que o câncer entrou em remissão.

Para comemorar ter sido liberada pelos médicos para voltar a fazer atividades corriqueiras, a influenciadora saiu com as pequenas e, com mãe e filhas vestindo casacos iguais, foram assistir ao filme “Divertidamente 2”, que estreou há poucos dias.

“Viemos cedo e tá tipo cinema particular (foi a condição dos meus médicos para me liberarem [risos])”, explicou ela em uma série de registros nos Stories do Instagram.

Fabiana também fez uma reflexão sobre como sentiu falta de coisas simples como, como passear e andar em lojas.

“Faz 7 meses que eu não piso em um shopping. É a primeira vez! Delícia viver um pouco de vida ‘normal'”, comemorou a influenciadora.

“Que especial foi hoje! A gente só dá valor para as coisas quando perdemos essa coisa, por exemplo, uma simples saída até o shopping, uma ida ao cinema… são coisas que antes, sei lá, passavam batido. Nada disso era tão especial e tão importante e, de repente, você não tem a possibilidade de fazer essas coisas”, observou.

