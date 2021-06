Ações tecnológicas levam Nasdaq a fechar em alta enquanto Fed limita S&P

Por David French

(Reuters) – A convicção na força da recuperação econômica empurrou os investidores para as ações de tecnologia dos Estados Unidos, fazendo com que o índice Nasdaq registrasse alta nesta quinta-feira, embora a ressaca pós-decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) tenha limitado o índice S&P, que fechou com variação negativa.

A ligeira queda foi o terceiro resultado negativo consecutivo para o índice S&P, enquanto o índice Dow Jones, com uma queda mais pronunciada, registrou seu quarto fechamento consecutivo de declínio.

Muitos investidores ainda estavam processando a mensagem inesperadamente “hawkish” (dura com a inflação) do Fed acerca da política monetária no dia anterior, que projetou os primeiros aumentos das taxas de juros pós-pandemia para 2023.

Autoridades do Fed citaram uma melhor perspectiva econômica, conforme a economia norte-americana recupera-se rapidamente da pandemia, com o crescimento geral previsto para alcançar 7% este ano. Embora com o cuidado de não atrapalhar a recuperação –sem fim à vista para medidas de política monetária de apoio como a compra de títulos– a sinalização de elevação dos juros evidenciou preocupações inflacionárias.

“Acho que havia um cenário que as pessoas tinham em mente, de que o Fed iria permitir um ‘overshoot’ da inflação maior e mais longo, e acho que com o aumento no gráfico de pontos ontem… as pessoas estão repensando esse cenário”, disse David Lefkowitz, chefe de ações para as Américas da UBS Global Wealth Management.

As ações de tecnologia, que geralmente têm melhor desempenho quando as taxas de juros estão baixas, impulsionaram um rali em Wall Street no ano passado, com os investidores migrando para ações consideradas relativamente seguras em tempos de turbulência econômica.

Os investidores voltaram a essas posições nesta quinta-feira. Os papéis da Nvidia Corp valorizaram-se 4,8%, registrando sua quarta máxima recorde de fechamento consecutiva, depois que o banco de investimentos Jefferies elevou seu preço-alvo para a ação.

Enquanto isso, as ações da Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc e Facebook Inc superaram as quedas no pré-mercado e avançaram entre 1,3% e 2,2%, com investidores apostando que uma recuperação econômica estável vai impulsionar a demanda por seus produtos no longo prazo.

O índice Nasdaq encerrou 13 pontos abaixo da sua máxima recorde na segunda-feira, mas ainda assim registrou o segundo maior fechamento de todos os tempos.

O Dow Jones caiu 0,62%, para 33.823,45 pontos, o S&P 500 perdeu 0,04%, para 4.221,86 pontos, e o ​​Nasdaq teve alta de 0,87%, para 14.161,35 pontos.

Veja também