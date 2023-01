Ações sobem após dados sugerirem possível queda na inflação nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 12/01/2023 - 18:34 Compartilhe





Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos subiram nesta quinta-feira ampliando ganhos recentes, após dados mostrando queda nos preços ao consumidor norte-americano em dezembro reforçarem expectativas de aumentos menores da taxa de juros do Federal Reserve.

Os preços ao consumidor nos EUA recuaram pela primeira vez em mais de dois anos e meio em dezembro, o que deu alguma esperança de que a inflação esteja em tendência de queda.





Alguns estrategistas disseram que a desaceleração da inflação pode abrir caminho para que o Fed reduzir os preços ao consumidor sem prejudicar gravemente o crescimento.

As apostas dos operadores de uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros pelo banco central norte-americano em fevereiro dispararam para 91% após os dados, ante 77% anteriormente.

As ações da Microsoft subiram 1,2% e deram o maior impulso aos índices S&P 500 e Nasdaq, enquanto os papéis de energia subiram junto com os preços do petróleo. Energia subiu 1,9%, com o melhor desempenho do dia entre outros setores.

O Dow Jones subiu 0,64%, para 34.189,97 pontos. O S&P 500 ganhou 0,34%, para 3.983,16 pontos. O ​​Nasdaq avançou 0,64%, para 11.001,11 pontos.





