Ações ligadas à reabertura econômica impulsionam S&P 500 e Dow Jones

Por Shreyashi Sanyal e Krystal Hu

(Reuters) – Os índices S&P 500 e Dow Jones encerraram em alta nesta segunda-feira, em meio a uma temporada de balanços bastante positiva, enquanto o Nasdaq sofreu pressão decorrente de quedas em algumas ações de alto crescimento, com a continuidade da rotação para papéis cíclicos e ligados à reabertura econômica.

Setores cíclicos (sensíveis à economia) do S&P 500 como consumo básico, energia e materiais básicos superaram setores que abrigam ações de crescimento, incluindo tecnologia e serviços de comunicação,.

O maior avanço percentual no S&P 500 foi da companhia de serviços para a indústria de petróleo Baker Hughe (+8%). Varejistas de vestuário também encerraram a segunda-feira com solidez, com Gap Inc (+7,1%) e Foot Locker Inc (+4,1%) entre os destaques.

“Todos esses nomes que estão tendo ganhos robustos hoje são resultado do otimismo sobre a reabertura econômica e sobre pessoas saindo de casa e gastando dinheiro”, disse Michael James, diretor-gerente de negociação de ações da Wedbush Securities.

O índice Dow Jones subiu 0,7%, a 34.113 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,274803%, a 4.193 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,48%, a 13.895 pontos.

