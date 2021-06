Ações fecham em queda antes de dados da inflação

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – Os mercados acionários em Wall Street encerraram em queda uma sessão de sobe e desce nesta quarta-feira, enquanto agentes do mercado aguardavam dados inflacionários em busca de pistas sobre quando o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) pode endurecer sua política monetária.

A febre das “ações meme” no varejo continuou inabalável.

Todos os três principais índices de ações dos EUA reverteram os ganhos iniciais.

“Há um período de calmaria em termos de noticiário”, disse Chuck Carlson, presidente-executivo da Horizon Investment Services em Hammond, Indiana. “Já passamos pela temporada de balanços e as pessoas estão aguardando números da inflação amanhã, então você tem um mercado misto, onde os principais índices não estão fazendo muita coisa.”

“Ações meme” estenderam o rali impulsionado pelas mídias sociais, com os papéis da Aethlon Medical subindo 388,2%.

Os debates no Reddit também ajudaram a elevar as ações do operador prisional GEO Group e da World Wrestling Entertainment, que valorizaram-se 38,4% e 10,9%, respectivamente.

No entanto, outras “ações meme”, como Clover Health, AMC Entertainment e Bed Bath & Beyond fecharam em queda.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alterou a trajetória das negociações em curso para chegar a um acordo bipartidário sobre gastos com infraestrutura depois que conversas individuais com a senadora republicana Shelley Capito foram interrompidas.

As ações do segmento industrial, que devem se beneficiar de um acordo de infraestrutura, pesaram sobre o índice Dow Jones.

O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento de Trabalho, que será divulgado na quinta-feira, fornecerá outra visão sobre a inflação em meio ao desequilíbrio de demanda/oferta em face da recuperação, já que os investidores irão identificar se as pressões inflacionárias, como afirma o Fed, serão transitórias.

O índice Dow Jones caiu 0,44%, para 34.447,14 pontos, o S&P 500 perdeu 0,18%, aos 4.219,55 pontos, e o Nasdaq recuou 0,09%, para 13.911,75 pontos.

Entre os 11 principais segmentos no S&P 500, o setor de saúde foi o que mais teve ganhos na sessão.

Veja também