Ações europeias têm leve alta em meio a temores de alta de juros antes de fala de Powell

07/02/2023 - 14:28





Por Ankika Biswas e Amruta Khandekar

(Reuters) – As ações europeias obtiveram ganhos leves nesta terça-feira, ajudadas por alguns balanços corporativos otimistas, embora investidores tenham ficado cada vez mais nervosos com a possibilidade de que as taxas de juros permaneçam mais altas por mais tempo enquanto aguardavam comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 457,84 pontos.





O índice de energia obteve o melhor desempenho setorial, em alta de 3%, impulsionado por um salto de 8% nas ações da BP depois que a petrolífera registrou lucro recorde e aumentou seu dividendo.

O índice bancário subiu 1,2% enquanto o BNP Paribas ganhou 2,6% depois de elevar suas metas para 2025 e registrar um crescimento de receita otimista.

Perdas em ações industriais e em empresas de bens de consumo como Nestlé e Unilever limitaram a alta do STOXX 600.

Os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, marcados para 14h40 (de Brasília) seguirão um relatório de empregos nos EUA da semana passada que levou formuladores de política monetária, como o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a enfatizar a necessidade de manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

Tais comentários foram um golpe nas esperanças de que o ciclo global de aumento dos juros estivesse próximo do fim, impulsionadas por comentários em grande parte mais brandos do Fed e de outros bancos centrais na semana passada.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,36%, a 7.864,71 pontos.





Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,16%, a 15.320,88 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,07%, a 7.132,35 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,36%, a 27.118,74 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,14%, a 9.172,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,28%, a 5.923,57 pontos.

