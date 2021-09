Ações europeias sobem pelo 3° pregão seguido; comentários do BC britânico pressionam FTSE 100

Por Sruthi Shankar e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – As bolsas europeias subiram pelo terceiro dia consecutivo nesta quinta-feira, refletindo melhora do sentimento global devido ao alívio de preocupações sobre a endividada China Evergrande, enquanto comentários do Banco da Inglaterra mantiveram as ações de Londres sob pressão.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,91%, a 1.803 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,93%, a 468 pontos, a caminho de terminar a semana com ganhos sólidos após uma forte liquidação na segunda-feira.

Os bancos europeus subiram 2,2%, liderando os ganhos.

O índice FTSE 100, do Reino Unido, ficou atrás de outros índices regionais depois que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) disse que argumentos a favor de juros mais altos “parecem ter se fortalecido”, elevando também suas previsões de inflação para o ano.

“A reunião do BoE de hoje produziu poucas mudanças concretas, e ainda acredita que os aumentos de preços serão moderados no próximo ano, essencialmente um reconhecimento de que mesmo se eles aumentassem os juros não faria muito no momento para desacelerar a alta dos preços”, disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da IG.

A Evergrande fechou em disparada de 17% nos mercados de Hong Kong, após seu presidente tentar tranquilizar os investidores depois que uma unidade da empresa disse que havia “resolvido” o pagamento de cupom de um título.

No entanto, as ações da incorporadora listadas em Frankfurt despencaram 20,1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,07%, a 7.078,35 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,88%, a 15.643,97 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,98%, a 6.701,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,41%, a 26.081,13 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,78%, a 8.876,90 pontos.







Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,29%, a 5.457,53 pontos.

