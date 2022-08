Ações europeias sobem pelo 5° pregão seguido com impulso de setores defensivos e mineradoras

reuters 16/08/2022 - 14:02 Compartilhe

Por Sruthi Shankar e Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias subiram pela quinta sessão consecutiva nesta terça-feira, impulsionadas por setores defensivos e mineradoras, embora as preocupações com uma possível recessão tenham limitado a alta.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,16%, a 443,07 pontos, alcançando uma nova máxima em dez semanas depois de recuperar grande parte das perdas de junho.

As mineradoras saltaram 3,2%, liderando os ganhos, com impulso da alta de 5,5% da mineradora BHP Group, listada em Londres, após resultados fortes.

Ações de telecomunicação e serviços públicos –setores vistos como apostas mais seguras em tempos de incerteza econômica– também avançaram.

“Muito disso (rali) está sendo alimentado por fatores técnicos e inércia, mas os fundamentos não mudaram”, disse Seema Shah, estrategista-chefe da Principal Global Investors.

“As perspectivas econômicas para a Europa são muito negativas. À medida que começarmos a ver a recessão chegar e alguns dos dados econômicos sólidos começarem a se deteriorar, é quando você pode ver as ações europeias se deteriorarem.”

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,36%, a 7.536,06 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,68%, a 13.910,12 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,34%, a 6.592,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,12%, a 22.997,83 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,01%, a 8.511,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,66%, a 6.235,43 pontos.