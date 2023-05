Ações europeias sobem na 6ª-feira com impulso de energia e HSBC, mas têm segunda semana consecutiva de queda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 14:16 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal

(Reuters) – As ações europeias terminaram a sexta-feira em terreno sólido, auxiliadas por uma alta nos papéis do HSBC e de empresas de energia que acompanharam uma recuperação nos preços do petróleo, mas encerraram uma semana repleta de reuniões dos principais bancos centrais e balanços pesados com um declínio.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,08%, a 465,31 pontos, com o índice do setor de petróleo e gás na liderança dos ganhos, subindo 2,7% depois que os preços do petróleo se firmaram.

Mas a queda dos preços do petróleo durante grande parte da semana significou que o setor de energia europeu registrou seu pior desempenho semanal em sete semanas. O STOXX 600 marcou seu segundo declínio semanal, com queda de 0,3%, ainda menor do que o índice S&P 500 que recua 1,2%.

Impulsionando o principal índice no dia, o HSBC <HSBA.LL avançou 2,7% depois de ter derrotado uma tentativa de dividir o banco e realizar uma cisão dos seus lucrativos negócios asiáticos em sua reunião anual de investidores em Birmingham, na Inglaterra, mas ainda enfrentou uma rebelião contra seu conselho e pagamento de chefes do alto escalão.

Nesta semana, o Federal Reserve subiu sua taxa básica em 0,25 ponto percentual conforme o esperado, enquanto o BCE elevou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual para 3,25%, o menor aumento em seu ciclo de alta de juros que começou no ano passado, mas sinalizou mais aperto monetário no futuro.

Uma pesquisa do BCE mostrou que a inflação da zona do euro pode ser menor nos próximos anos do que o esperado anteriormente, mas pode ficar acima da meta de 2% do BCE mais adiante.

Para a semana, ações de mídia foram as maiores quedas, em baixa de 5,8% no pior desempenho em mais de três anos. O defensivo setor de alimentos e bebidas subiu 1,2%, na liderança dos ganhos semanais.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,98%, a 7.778,38 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,44%, a 15.961,02 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,26%, a 7.432,93 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,54%, a 27.348,57 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,15%, a 9.147,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,37%, a 6.112,95 pontos.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias