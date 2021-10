Ações europeias sobem com fortes resultados de SAP e LVMH

Por Sruthi Shankar e Susan Mathew

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta quarta-feira, com uma previsão de balanço otimista do grupo alemão de software SAP e as robustas vendas trimestrais da fabricante francesa de produtos de luxo LVMH ajudando a aliviar preocupações com a inflação.

Após apresentar alguma fraqueza na abertura, o índice pan-europeu STOXX 600 atingiu máximas em duas semanas e fechou em alta de 0,7%.

Um declínio nos bancos levou o índice FTSE 100, do Reino Unido, a subir apenas 0,2%, enquanto os índices de Espanha e Itália, pesados em credores, ficaram para trás. O JPMorgan deu início à temporada de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos com resultados melhores do que o esperado, mas suas ações e as do setor bancário mais amplo caíam. [.NPT]

A SAP subiu quase 4% depois de elevar sua perspectiva para o ano cheio pela terceira vez, após forte desempenho trimestral à medida que mais clientes migram suas operações de TI para a nuvem.

A fabricante francesa de artigos de luxo LVMH avançou 3,2%, já que as vendas em sua divisão de moda e artigos de couro subiram fortemente no terceiro trimestre, embora o crescimento geral da receita na Ásia e nos Estados Unidos tenha desacelerado após um desempenho estelar no primeiro semestre.

Também ajudaram no sentimento dados que mostraram que o crescimento das exportações da China acelerou inesperadamente em setembro.

Enquanto isso, dados de inflação dos Estados Unidos mostraram uma forte alta dos preços ao consumidor em setembro, mantendo o Federal Reserve no caminho de começar a reduzir seu estímulo em novembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 7.141,82 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,68%, a 15.249,38 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,75%, a 6.597,38 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,12%, a 25.958,69 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,61%, a 8.881,40 pontos.







Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,56%, a 5.593,36 pontos.

