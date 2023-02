Ações europeias sobem com ganhos no setor de defesa e dados de inflação dos EUA em foco

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 15:04 Compartilhe





Por Shreyashi Sanyal e Amruta Khandekar

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta segunda-feira com o foco voltado para os dados de inflação dos Estados Unidos que serão divulgados nesta semana, enquanto as ações de defesa saltaram com a notícia de que a Índia buscará triplicar suas exportações de defesa

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,90%, a 462,03 pontos, com ações da fabricante sueca de equipamentos de defesa SAAB em alta de 7,4%, no topo do índice.





As ações da Thales, Airbus e Rheinmetall subiram entre 1,3% e 2,5% depois de a Índia dizer que quer mais do que triplicar suas exportações anuais de defesa para 5 bilhões de dólares até 2024/25, conforme planeja aumentar a produção doméstica.

O setor aeroespacial e de defesa do STOXX 600 subiu 1,9%.

Todos os olhos agora estão voltados para os números da inflação dos EUA, que serão divulgados na terça-feira e fornecerão mais clareza sobre as perspectivas de futuros aumentos na taxa de juros pelo Federal Reserve.

O STOXX 600 sobe 8,7% até agora em 2023 devido a balanços corporativos acima do esperado e uma perspectiva mais otimista para a economia da zona do euro.

O crescimento econômico da zona do euro provavelmente será mais forte do que o esperado este ano, enquanto a inflação será menor do que nas previsões feitas em 2022, disse a Comissão Europeia nesta segunda-feira.

As ações industriais deram um grande impulso para o STOXX 600 nesta segunda-feira, em alta de 1,3%, enquanto os ganhos em empresas de bens de consumo como Unilever e Nestlè também sustentaram o índice.





Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,83%, a 7.947,60 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,58%, a 15.397,34 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,11%, a 7.208,59 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,63%, a 27.438,61 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,02%, a 9.210,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,90%, a 5.892,88 pontos.

