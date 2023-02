Ações europeias sobem com indicações positivas do chair do Fed e balanços fortes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 14:55 Compartilhe





Por Ankika Biswas e Amruta Khandekar

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta quarta-feira, impulsionadas por sinais positivos dos comentários na véspera do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e por balanços fortes de empresas de energia e produtos químicos. O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,28%, a 459,46 pontos, tendo recuado dos maiores níveis em nove meses atingidos mais cedo após outros formuladores de política monetária do Fed adotarem tom mais agressivo em falas públicas. Os comentários de Powell na terça-feira, nos quais ele novamente se referiu ao processo de “desinflação”, foram interpretados como menos agressivos do que se temia pelos mercados, que ainda se recuperam do choque de dados trabalhistas surpreendentemente fortes dos Estados Unidos na sexta-feira. Enquanto isso, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, e a diretora do banco central Lisa Cook disseram que uma política monetária restritiva ainda é necessária para combater a inflação. O Banco Central Europeu pode estender sua série de grandes aumentos de juros até maio se o núcleo da inflação não diminuir até lá, disse o responsável pela política monetária do BCE, Klaas Knot, nesta quarta-feira. O setor de energia, com alta de 1,7%, foi o que mais avançou na Europa, impulsionado por um avanço de 10,6% na refinaria finlandesa Neste e um ganho de 6,8% na produtora norueguesa de petróleo e gás Equinor <EQNR.OL >, após as empresas superarem estimativas de seus balanços do quarto trimestre. Lucros fortes também levaram a um ganho de 1,2% nas ações de produtos químicos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,26%, a 7.885,17 pontos.





Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,60%, a 15.412,05 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,18%, a 7.119,83 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,15%, a 27.160,73 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,60%, a 9.227,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,34%, a 5.903,45 pontos.





