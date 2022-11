Ações europeias sobem com esperanças de alívio a restrições da Covid na China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 8:50 Compartilhe

(Reuters) – As ações europeias subiam nesta quarta-feira, caminhando para o segundo mês consecutivo de ganhos, impulsionadas por uma inflação mais baixa do que o esperado na zona do euro e esperanças de alívio nas restrições relacionadas à Covid na China.

Ganhos generalizados levavam o índice pan-europeu STOXX 600 a subir, após três sessões consecutivas no vermelho. A alta de quase 7% do índice em novembro o coloca a caminho de marcar o melhor mês desde julho.

As ações de luxo estavam entre os maiores impulsos para o STOXX 600 nesta quarta-feira, seguidas pelas ações de tecnologia e automotivas.

“O otimismo com a reabertura da China está realmente começando a se espalhar”, disse Giles Coghlan, analista-chefe de mercado da HYCM.

Ele disse que a confiança do investidor está aumentando com a aceleração dos planos de vacinação do governo chinês e uma postura mais branda das autoridades de saúde em relação às políticas de controle da Covid no país.

Enquanto isso, dados mostraram que os preços ao consumidor na zona do euro subiram 10,0% em novembro, após um aumento de 10,6% em outubro. O número ficou bem abaixo das expectativas de 10,4% em uma pesquisa da Reuters com analistas, reforçando argumentos por uma desaceleração nos aumentos dos juros do Banco Central Europeu no próximo mês.

. O índice FTSEurofirst 300 tinha alta de 0,67%, a 1.739 pontos.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,53%, a 7.551 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,30%, a 14.398 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,52%, a 6.703 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,40%, a 24.564 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,20%, a 8.339 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,47%, a 5.858 pontos.

(Por Susan Mathew em Bengaluru)

