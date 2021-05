Ações europeias se recuperam após balanços otimistas e notícias sobre fusão

Por Sruthi Shankar e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta quinta-feira, um dia após uma das piores liquidações deste ano, com fortes balanços e notícias de fusão no setor de chips ajudando investidores a superar preocupações com a inflação.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 1,34%, a 1.704 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 1,27%, a 442 pontos, após cair 1,5% na sessão anterior.

As ações de tecnologia saltaram 2,7%, liderando os ganhos setoriais.

A fabricante de chips listada em Oslo Nordic Semiconductor disparou 9,8%, maior alta do STOXX 600, após um jornal italiano informar que a rival franco-italiana STMicroelectronics está ponderando oferta para comprar a empresa.

Mas o diretor financeiro da Nordic Semiconductor disse que a companhia, listada em Oslo, “não tinha conhecimento” de qualquer interesse de aquisição pela STMicroelectronics.

Um rali em setores cíclicos (ligados à economia), como resultado do otimismo sobre reabertura econômica e dos balanços sólidos, levou o STOXX 600 a registrar uma máxima recorde neste mês, mas preocupações com a inflação e um aumento na volatilidade do mercado deixam o índice em curso de perdas semanais.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,00%, a 7.019,79 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,70%, a 15.370,26 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,29%, a 6.343,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,88%, a 24.702,11 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,59%, a 9.124,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,15%, a 5.280,14 pontos.

Veja também