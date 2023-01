Ações europeias se aproximam de pico em 9 meses conforme rali de ano novo continua

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 15:20 Compartilhe





Por Bansari Mayur Kamdar e Sruthi Shankar

(Reuters) – As ações europeias atingiram o maior patamar em quase nove meses nesta segunda-feira, embora em negociações com volume reduzido devido a um feriado nos Estados Unidos, com papéis imobiliários e de varejo ajudando a compensar perdas nos setores ligados a commodities. O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,46%, a 454,63 pontos, seu maior nível desde abril de 2022, conforme as ações globais continuam a avançar após um rali de ano novo estimulado por esperanças de uma recuperação na economia da China e uma redução das pressões inflacionárias nos Estados Unidos e na Europa. O STOXX 600 sobe 6,6% desde o início do ano, com o clima mais quente alimentando esperanças de uma redução na crise energética europeia provocada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O evento anual do Fórum Econômico Mundial em Davos começou de forma presencial nesta segunda-feira após um hiato de três anos, com investidores focados nos comentários de vários formuladores de política monetária de bancos centrais e líderes do setor. Enquanto isso, o Reino Unido e a União Europeia concordaram em prosseguir com negociações em um espírito “construtivo” para tentar resolver uma disputa comercial pós-Brexit sobre a Irlanda do Norte, mas Londres disse que as diferenças permanecem entre os dois lados.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20%, a 7.860,07 pontos.





Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,31%, a 15.134,04 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,28%, a 7.043,31 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46%, a 25.901,33 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,12%, a 8.871,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,26%, a 6.015,77 pontos.





