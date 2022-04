Ações europeias registram ganhos semanais e foco muda para eleições francesas

Por Susan Mathew e Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta sexta-feira e apagaram perdas semanais, enquanto investidores se concentravam em uma disputa acirrada entre o atual presidente francês Emmanuel Macron e a rival de extrema-direita Marine Le Pen às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais da França no fim de semana.

Papéis financeiros e de commodities lideraram os ganhos com todos os principais setores em território positivo. O índice pan-europeu STOXX 600 avançou 1,31%, a 460,97 pontos, e encerrou a semana com cerca de 0,5% de alta, com ações de saúde tendo o melhor desempenho semanal.

Apesar de uma recuperação de 12% em relação às mínimas em um ano atingidas em março, o STOXX 600 ainda cai mais de 6% este ano diante de preocupações de que o aumento da inflação decorrente da guerra na Ucrânia desencadeará movimentos de bancos centrais que podem prejudicar o crescimento.

O índice CAC-40 da França subiu 1,3%, mas perdeu cerca de 2% nesta semana –maior queda entre os pares europeus– devido à incerteza eleitoral.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,56%, a 7.669,56 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,46%, a 14.283,67 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,34%, a 6.548,22 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,13%, a 24.819,15 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,64%, a 8.606,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,71%, a 6.106,11 pontos.

