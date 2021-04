Ações europeias recuam com rendimentos altos e realização de lucros; bancos saltam

Por Sruthi Shankar e Ambar Warrick

(Reuters) – As ações europeias fecharam em queda nesta quinta-feira, com um aumento nos rendimentos dos títulos da zona do euro levando a realização de lucros em patamares quase recordes, enquanto as ações dos bancos atingiram máximas em 14 meses após resultados trimestrais fortes.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,24%, a 1.689 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,26%, a 439 pontos, afastando-se ainda mais de um pico recorde de 443,61 atingido na semana passada.

Operadores citaram o movimento como uma realização de lucros após “resultados estelares”. O STOXX 600 subiu para máximas recordes em antecipação a uma temporada de balanços fortes, em meio também ao otimismo sobre os programas de vacinação contra a Covid-19.

As ações de bancos tiveram o melhor desempenho do dia, já que balanços positivos do Standard Chartered se somaram a uma série de resultados sólidos divulgados esta semana, incluindo de gigantes como HSBC e Santander.

O setor também foi sustentado por um salto nos rendimentos dos títulos da zona do euro, depois que o crescimento econômico dos EUA e dados de inflação da Alemanha ficaram acima do esperando, fortalecendo o argumento para um recuo no estímulo do banco central.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,03%, a 6.961,48 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,90%, a 15.154,20 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,07%, a 6.302,57 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,74%, a 24.278,20 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,27%, a 8.823,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,31%, a 5.083,29 pontos.

