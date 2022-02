Ações europeias ficam estáveis com força de papéis de commodities e foco em geopolítica

Por Sruthi Shankar e Shashank Nayar

(Reuters) – As ações europeias fecharam perto da estabilidade nesta quarta-feira, impulsionadas por papéis focados em commodities com tensões entre Rússia e Ucrânia no foco, enquanto a empresa de telecomunicações sueca Ericsson caiu após investigações mostrarem má conduta. O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,07%, a 467,23 pontos.

Empresas petrolíferas e mineradoras lideraram os ganhos, mas preocupações persistiram depois que os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disseram que a Rússia ainda estava enviando tropas para a fronteira com a Ucrânia. Kiev também pareceu culpar a Rússia por um ataque cibernético. As ações da Ericsson recuaram 14,2% e tiveram as maiores perdas do STOXX 600 depois que a fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações divulgou resultados de uma investigação interna que detalhou pagamentos suspeitos e má conduta no Iraque.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,07%, a 7.603,78 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,11%, a 15.396,07 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,21%, a 6.964,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,00%, a 26.969,32 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,22%, a 8.737,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,34%, a 5.662,88 pontos.

