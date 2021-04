Ações europeias fecham estáveis com otimismo sobre balanços compensando cautela antes do Fed

Por Sruthi Shankar e Ambar Warrick

(Reuters) – As ações europeias fecharam estáveis ​​nesta quarta-feira, com o otimismo sobre uma série de balanços bancários positivos sendo compensado pela cautela antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,02%, a 1.693 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,02%, a 440 pontos, com as ações de bancos liderando os ganhos entre os setores regionais. O subíndice fechou com alta de 1,5%.

O Deutsche Bank disparou 10,7% para o topo do STOXX 600, uma vez que a força de seu banco de investimento ajudou o credor alemão a registrar um lucro líquido melhor do que o esperado no primeiro trimestre.

No entanto, os investidores evitaram fazer grandes apostas nesta quarta-feira antes do anúncio de política monetária do banco central dos Estados Unidos. Espera-se que as autoridades do Fed reafirmem sua posição de política monetária flexível até que haja progresso econômico suficiente.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,27%, a 6.963,67 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,28%, a 15.292,18 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,53%, a 6.306,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,06%, a 24.459,57 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,49%, a 8.799,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,10%, a 5.017,75 pontos.

