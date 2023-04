Ações europeias fecham em baixa com balanços fracos; Tesla derruba montadoras

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/04/2023 - 14:34 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal







(Reuters) – As ações europeias fecharam em baixa pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, após balanços corporativos decepcionantes, enquanto montadoras recuaram depois dos fracos resultados trimestrais da Tesla, fabricante de veículos elétricos dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,15%, a 467,43 pontos, enquanto a Nordic Semiconductor despencou 17,6% para a lanterna do índice depois que a empresa de chips não atendeu às expectativas de vendas do primeiro trimestre.

Ações automotivas europeias perderam 3,7%, a pior queda em um dia em cinco meses.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, sugeriu que a empresa continuará a cortar preços para aumentar a demanda, mesmo depois de sofrer um grande golpe nas margens do primeiro trimestre.

O sinal de Musk gerou preocupações com uma possível guerra de preços, o que prejudicou as ações de montadoras dos dois lados do Atlântico. Renault, Stellantis, Volkswagen, BMW e Mercedes caíram entre 3% e 8%. As ações da Tesla recuaram 9% nas negociações dos EUA.

Preocupações com mais aumentos de juros pelo banco central Europeu (BCE) permaneceram em meio a comentários agressivos de formuladores de política monetária e à medida que mais leituras continuam a apontar para uma inflação persistente.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a inflação na zona do euro está muito alta e que a política monetária do BCE “ainda tem um longo caminho a percorrer” para trazer a inflação para sua meta de 2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,05%, a 7.902,61 pontos.







Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,62%, a 15.795,97 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,14%, a 7.538,71 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,10%, a 27.627,12 pontos.







Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,46%, a 9.450,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,00%, a 6.159,96 pontos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias