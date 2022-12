Ações europeias fecham em maior patamar em mais de três meses sob impulso do discurso de Powell e China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 15:25 Compartilhe

Por Susan Mathew e Devik Jain

(Reuters) – O índice pan-europeu STOXX 600 da Europa fechou no maior nível em mais de três meses nesta quinta-feira, com investidores comemorando as sinalizações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de aumentos menores nas taxas de juros e também a decisão da China de suavizar seu tom sobre as rígidas restrições da Covid-19.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,89%, a 443,96 pontos, seu nível mais alto desde 17 de agosto. O índice ganhou 6,8% em novembro e registrou seu melhor mês desde julho.

As ações de tecnologia estavam entre as que tiveram maior impulso nesta quinta-feira, com alta de 2,9%, com operadores citando o impacto do aumento da previsão de lucro da empresa norte-americana Salesforce.

Os papéis de energia caíram 0,9% e limitaram os ganhos do índice mais amplo, depois de terem subido por duas sessões consecutivas devido ao otimismo sobre as perspectivas de demanda da China. [OU]

Aumentando o apetite pelo risco, a China deve anunciar nos próximos dias uma flexibilização dos protocolos do Covid-19, depois que o ressentimento com as restrições mais rígidas do mundo alimentou protestos em todo o país.

“Os mercados europeus estão de fato incorporando o discurso de Powell que foi bem recebido pelos mercados já em outros lugares. Esse é um dos principais impulsionadores do que estamos vendo atualmente”, disse Bert Colijn, economista sênior da zona do euro no ING.

“Ao mesmo tempo, se virmos que as medidas na China estão se tornando mais brandas, isso seria um bom sinal para a atividade econômica global.”

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,19%, a 7.558,49 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,65%, a 14.490,30 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,23%, a 6.753,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,31%, a 24.685,67 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 fechou estável, a 8.407,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,10%, a 5.927,23 pontos.

