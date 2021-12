Ações europeias fecham em alta com ganhos em tecnologia e saúde

Por Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias fecharam em alta em dia de pouco volume nesta segunda-feira, lideradas por ganhos em papéis de tecnologia e saúde, com a farmacêutica suíça Roche subindo com a aprovação regulatória para produtos relacionados à Covid-19.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,62%, a 485,49 pontos, com as ações de tecnologia e setores defensivos como saúde e construção liderando os ganhos.

O subíndice de tecnologia está a caminho de ter o melhor desempenho entre os setores europeus e deve ganhar cerca de 33% este ano, seguido por ações bancárias. Após uma queda de 4% em 2020, o STOXX 600 está a caminho de um salto de 21,7% este ano, após resultados encorajadores de estudos sobre a variante Ômicron do coronavírus que gerou ganhos na semana passada. A Roche avançou 0,9% depois que o Swissmedic, órgão regulador de medicamentos da Suíça, aprovou o Ronapreve, um tratamento com anticorpos desenvolvido em conjunto pela farmacêutica e pela Regeneron para tratar pacientes com Covid-19.

Em LONDRES, o índice Financial Times permaneceu fechado.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,50%, a 15.835,25 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,76%, a 7.140,39 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,80%, a 27.231,20 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,68%, a 8.622,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,43%, a 5.534,89 pontos.

