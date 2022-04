Ações europeias cedem com liquidação em tecnologia e receio por eleição na França

Por Sruthi Shankar e Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com o aumento dos rendimentos dos títulos golpeando papéis de tecnologia e a volatilidade dominando as ações de primeira linha francesas, com previsões de uma disputa acirrada entre o presidente Emmanuel Macron e a desafiante de extrema-direita Marine Le Pen no turno final da eleição.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,6%, arrastado por uma queda de 2,2% nas ações de tecnologia.

O francês CAC 40 subiu 0,1%, com resultados parciais colocando Macron em primeiro lugar após o primeiro turno de votação na eleição presidencial de domingo, embora pesquisas do Ifop previssem um segundo turno apertado em 24 de abril, com 51% para Macron e 49% para Le Pen.

Os ativos franceses tiveram um desempenho inferior ao de seus pares recentemente, com investidores avaliando a possibilidade de uma vitória de Le Pen, cuja agenda de protecionismo, cortes de impostos e nacionalização tem gerado inquietação nos mercados. O CAC 40 cai 1,6% até agora em abril, enquanto o STOXX 600 sobe 0,4%.

“O CAC 40 subiu modestamente com o alívio de Macron ter vencido o primeiro turno da eleição presidencial com uma vantagem um pouco maior do que o previsto”, disse Raffi Boyadjian, analista de investimentos da corretora XM.

“Embora a disputa possa ser mais acirrada, os mercados parecem estar respirando aliviados porque Le Pen não garantiu uma fatia ainda maior após seus recentes avanços nas pesquisas.”

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,67%, a 7.618,31 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,64%, a 14.192,78 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,12%, a 6.555,81 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,28%, a 24.749,49 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,25%, a 8.585,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,09%, a 6.111,74 pontos.

