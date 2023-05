Ações europeias caem com balanços pessimistas, SBB atinge mínima em cinco anos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 13:50 Compartilhe

Por Amruta Khandekar e Ankika Biswas

(Reuters) – As ações europeias caíram nesta terça-feira depois que uma série de balanços corporativos pessimistas azedou o sentimento, enquanto investidores aguardavam dados econômicos cruciais dos Estados Unidos para obter mais clareza sobre os planos de política monetária do Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,33%, a 465,41 pontos.

O SBB recuou 24,2% e ampliou as perdas para uma mínima de cinco anos depois que a empresa imobiliária sueca disse na segunda-feira que suspenderia o pagamento de dividendos e descartaria uma emissão planejada de ações após corte na classificação de crédito.

O movimento, combinado com quedas entre 3,4% e 5,3% nos pares Castellum , Wallenstam e Fabege, fez o setor imobiliário da Europa registrar baixa de 2,9%.

O STOXX 600 tem resistido este ano, com alta de 9,4%, mas ficou sob pressão nos últimos dias depois que o Banco Central Europeu permaneceu firme em seu compromisso de domar as pressões de preços e com investidores aguardando nervosamente dados da inflação nos EUA.

O membro do BCE Peter Kazimir destacou que o banco central pode precisar aumentar as taxas de juros por mais tempo do que o previsto, e setembro pode ser o primeiro momento para julgar se o aperto da política monetária até agora foi eficaz.

As leituras dos preços ao consumidor e ao produtor nos EUA, que serão divulgadas ainda nesta semana, serão avaliadas em busca de quaisquer sinais de que a inflação tenha esfriado o suficiente para que o Fed considere a flexibilização das condições financeiras em breve.

Investidores também aguardavam novidades sobre o teto da dívida dos EUA em uma reunião entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e os principais parlamentares republicanos no final da tarde, com a possibilidade de um calote sem precedentes em três semanas se nenhum acordo for fechado.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,18%, a 7.764,09 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,02%, a 15.955,48 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,59%, a 7.397,17 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,16%, a 27.383,53 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,31%, a 9.183,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,36%, a 6.133,24 pontos.





