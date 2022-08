Ações europeias caem a mínima em quase um mês por perspectiva de crise energética

reuters 22/08/2022 - 13:27 Compartilhe

Por Anisha Sircar e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – As ações europeias atingiram seu nível mais baixo em quase um mês nesta segunda-feira devido a preocupações com o fornecimento de gás da Rússia, sinais de aperto monetário pelo Banco Central Europeu e perspectivas econômicas fracas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,96%, a 433,17 pontos, e chegou a atingir seu menor patamar desde 28 de julho.

A Rússia interromperá o fornecimento de gás natural para a Europa por três dias no final do mês, disse na sexta-feira a gigante de energia Gazprom, aumentando a pressão sobre o continente antes do inverno.

O maior importador alemão de gás russo, Uniper, cedeu 7,7%, rondando mínima recorde, enquanto sua controladora, a Fortum, perdeu 4,4%. O índice DAX da Alemanha registrou sua pior sessão em quase sete semanas.

O BCE deve continuar aumentando os juros mesmo que uma recessão na Alemanha seja cada vez mais provável, já que a inflação permanecerá desconfortavelmente alta até 2023, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, a um jornal alemão.

Os mercados atualmente precificam uma alta nas taxas de juros de 0,60 ponto percentual para setembro e um movimento combinado de 1,30 ponto percentual para o restante do ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,22%, a 7.533,79 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 2,32%, a 13.230,57 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,80%, a 6.378,74 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,64%, a 22.165,66 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,64%, a 8.284,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,09%, a 6.269,44 pontos.