Ações europeias avançam com investidores avaliando títulos; papéis de petróleo caem

Por Sruthi Shankar e Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta segunda-feira, lideradas por montadoras e setores defensivos, com esperanças de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia impulsionando o sentimento, enquanto a queda nos preços do petróleo pressionou os papéis da commodity. O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,14%, a 454,17 pontos. O índice está a cerca de 8% da máxima recorde que alcançou no início de janeiro. Montadoras europeias e setores cíclicos, que incluem ações de serviços públicos e de construção,lideraram os ganhos.

A liquidação nos mercados de títulos da zona do euro não mostrava sinais de desaceleração, com operadores chegando a precificar até quatro altas de juros pelo Banco Central Europeu dentro de um ano. Enquanto isso, os preços do petróleo caíam mais de 9 dólares o barril depois que o centro financeiro chinês de Xangai estabeleceu um lockdown de dois estágios para conter o salto nas infecções por Covid-19. As ações de petróleo recuaram 2,1%, para registrar sua pior sessão em quase quatro semanas.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,14%, a 7.473,14 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,78%, a 14.417,37 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,54%, a 6.589,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,63%, a 24.712,60 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,42%, a 8.365,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,96%, a 5.904,99 pontos.

