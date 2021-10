Ações europeias avançam com arrefecimento de preços de energia e ganhos no setor de construção

Por Sruthi Shankar e Susan Mathew

(Reuters) – As ações europeias registraram nesta quinta-feira seu melhor desempenho desde julho, com o arrefecimento dos preços do petróleo e do gás oferecendo alívio aos investidores preocupados com a inflação, enquanto atualizações positivas de balanços contribuíram para o sentimento otimista.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 1,6%, revertendo as perdas semanais, com alta em todos os setores. O setor de energia registrou o menor ganho ao subir 0,2%.

A volatilidade do mercado de ações disparou nas últimas semanas devido a preocupações com a alta dos preços de energia — que estimularia a inflação e a alta dos juros –, problemas de dívida na chinesa Evergrande e riscos de políticas monetárias mais apertadas.

No entanto, os preços do petróleo caíram pela segunda sessão seguida após um aumento inesperado nos estoques de petróleo dos EUA, enquanto os futuros de gás europeu saíram de máximas históricas com o presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que a Rússia aumentará o fornecimento de gás para a Europa em meio à crise energética. [O/R]

O setor de automóveis e peças saltou 3,2% em seu melhor dia em três meses.

O índice alemão DAX registrou sua melhor sessão desde maio, com alta de 1,85%, sem repercutir dados que mostraram que a produção industrial do país sofreu em agosto a queda mais intensa desde abril do ano passado.

Também ajudaram a melhorar o clima positivo o alívio na frente do teto da dívida norte-americana, depois que líderes do Senado dos EUA concordaram em aumentar o limite de empréstimos até dezembro, e o número de pedidos de auxílio-desemprego no país menor do que o esperado.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,17%, a 7.078,04 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,85%, a 15.250,86 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,65%, a 6.600,19 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,51%, a 25.992,29 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 2,14%, a 8.962,80 pontos.







Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,29%, a 5.530,67 pontos.

(Por Sruthi Shankar e Anisha Sircar em Bengaluru)

