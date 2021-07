Ações europeias atingem máximas históricas, mas preocupações econômicas permanecem

Por Sruthi Shankar e Susan Mathew

(Reuters) – As ações europeias atingiram novas máximas nesta segunda-feira com ganhos generalizados, mas as preocupações com o ritmo da recuperação econômica fizeram dos setores defensivos a melhor oferta, enquanto as ações de viagens despencaram com a variante Delta do coronavírus se tornando dominante.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,68%, a 1.778 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,69%, a 461 pontos e atingiu 461,10, ampliando os ganhos de sexta-feira após uma semana tumultuada. O DAX da Alemanha também atingiu brevemente uma nova máxima de 15.806,900 pontos, antes de fechar pouco abaixo desse nível.

As ações do setor imobiliário, de serviços públicos e saúde estiveram entre os setores que mais ganharam, com altas entre 1,4% e 1,6%. Viagem e lazer caiu 1,3%, com as companhias aéreas britânicas liderando as perdas. [.EU]

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta segunda-feira que a variante Delta do coronavírus está se tornando dominante, e muitos países ainda não receberam doses de vacina o suficiente para proteger seus profissionais de saúde.

Mas a Inglaterra ainda deve suspender as restrições da Covid-19 na próxima semana.

O foco desta semana estará em uma série de relatórios econômicos, incluindo dados de inflação e vendas no varejo dos Estados Unidos, bem como depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso na quarta e quinta-feiras sobre a inflação e o prazo para redução dos estímulos.

