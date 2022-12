Ações europeias a caminho da 7ª semana de ganhos; mercado aguarda dado de emprego nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 7:34 Compartilhe

(Reuters) – As ações europeias parecem prestes a registrar sua sétima semana consecutiva de ganhos, apesar de uma queda nesta sexta-feira antes dos dados de emprego nos Estados Unidos, em meio a algum alívio nas preocupações com o aperto da política monetária global.

O índice pan-europeu STOXX 600 caía 0,3% após dois dias de fortes ganhos. As ações de energia e financeira estavam entre as maiores perdas no índice mais amplo, afastando-o ainda mais dos maiores níveis desde junho atingidos na quinta-feira.

“Parece haver alguma realização de lucros após sessões caracterizadas principalmente pelo apetite por risco. O otimismo em relação à reabertura econômica na China ajudou a gerar ganhos”, disse Victoria Scholar, chefe de investimentos da Interactive Investor.

As autoridades chinesas suavizaram esta semana sua posição sobre as rígidas restrições do COVID que atingiram o crescimento global, em meio a protestos no país.

O STOXX 600 está a caminho de subir cerca de 0,5% na semana, devendo avançar pela sétima semana consecutiva, sua sequência mais longa desde abril de 2021.

“No entanto, há um pouco mais de cautela hoje com a notícia de um potencial limite para o petróleo russo e em meio ao nervosismo em relação ao relatório de empregos dos EUA”, disse Scholar.

Economistas esperam que cerca de 200 mil empregos tenham sido criados em outubro nos Estados Unidos, e qualquer queda será vista como prova de que o aperto agressivo do Fed está funcionando, fortalecendo o caso para uma postura mais moderada do banco central.

. O índice FTSEurofirst 300 tinha queda de 0,09%, a 1.752 pontos.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,24%, a 7.540 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,32%, a 14.537 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,08%, a 6.748 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,11%, a 24.658 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,17%, a 8.394 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,08%, a 5.922 pontos.

(Reportagem de Susan Mathew em Bengaluru)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias