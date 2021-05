Ações encerram mistas, com Dow estendendo recuperação

Por Krystal Hu e Medha Singh

(Reuters) – Wall Street encerrou de forma mista nesta sexta-feira, com preocupações inflacionárias surgindo ao fim de uma semana de negociações voláteis.

O índice Dow Jones subiu com a ajuda da Boeing, que saltou conforme fontes da indústria disseram que a fabricante de aviões traçou planos preliminares para aumentar a produção do 737 MAX para até 42 jatos por mês no outono (do Hemisfério Norte) de 2022.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones avançou 0,37%, aos 34.208,9 pontos, o S&P 500 desvalorizou-se 0,07%, aos 4.156,08 pontos, e o Nasdaq recuou 0,48%, aos 13.470,99 pontos.

