Ações do Twitter caem após Musk desistir de comprar empresa

BENGALURU (Reuters) – As ações do Twitter caíram cerca de 6% nas negociações de pré-mercado nesta segunda-feira, uma vez que uma disputa legal entre Elon Musk e a empresa de mídia social deve ocupar o centro das atenções depois que o homem mais rico do mundo desistiu do negócio de 44 bilhões de dólares.



+ Novo Honda HR-V: concessionária revela preço de lançamento do SUV

+ 4 signos que são péssimos mentirosos

+ Por que Saturno é tão temido?

+ Astrônomos chegam a consenso sobre a idade do universo





Musk, presidente-executivo da Tesla, disse na sexta-feira que estava encerrando sua oferta para comprar o Twitter porque a empresa violou várias disposições do acordo de fusão.

O Twitter planeja processar Musk ainda nesta semana e forçá-lo a concluir a aquisição, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto.

Na segunda-feira, Musk criticou a postura do Twitter, tuitando que a batalha legal levaria a empresa a divulgar informações sobre bots e contas de spam no tribunal.

A série de tuítes foi a primeira resposta pública de Musk desde o anúncio de sexta-feira.

As ações do Twitter fecharam em 36,81 dólares na sexta-feira, um desconto de 32% em relação à oferta de 54,20 dólares de Musk, já que foram atingidas pela queda no mercado de ações como um todo e pelo ceticismo dos investidores sobre o acordo.

“Acreditamos que as intenções de Elon Musk de encerrar a fusão são mais baseadas na recente vendas do mercado do que na ‘falha’ do Twitter em atender aos seus pedidos”, disse o analista Brent Thill, da Jefferies, em nota.

“Na ausência de um acordo, não ficaríamos surpresos ao ver a ação encontrar um piso em 23,50 dólares.”

O contrato exige que Musk pague ao Twitter uma multa de 1 bilhão de dólares se ele não concluir o acordo por motivos como o financiamento da aquisição não ter sucesso ou os reguladores bloquearem o acordo. Essa taxa, porém, não seria aplicável, no entanto, se Musk rescindir o acordo por conta própria.

(Por Medha Singh e Akash Sriram)