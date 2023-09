Ações do Manchester United despencam após dúvidas sobre sua venda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 1:06 Compartilhe

As ações do grupo Manchester United na Bolsa de Nova York despencaram nesta terça-feira (5) em mais de 700 milhões de dólares (R$ 3,4 bilhões pela cotação atual), depois de circularem notícias na imprensa sobre a desistência da venda do clube britânico.

O jornal britânico Daily Mail noticiou na sua edição de domingo que a família Glazer, acionista majoritária do clube, teria desistido de vender a sua participação por considerar que as ofertas apresentadas eram demasiado baixas.

Nesta terça-feira, o grupo caiu 18,22%, apagando assim pouco mais de 700 milhões de dólares de capitalização.

Foi a maior queda das ações em uma única sessão desde sua entrada na Bolsa em 2012.

Segundo a imprensa britânica, os dois potenciais compradores ainda na disputa, o fundador e CEO do grupo petroquímico Ineos, Jim Ratcliffe, e o xeque Jassin Bin Hamad al Thani, presidente do Banco Islâmico do Qatar (QIB), apresentaram ofertas semelhantes, que avaliam o clube em cerca de 5 bilhões de libras (cerca de R$ 31,2 bilhões).

Mas, de acordo com o Daily Mail, os Glazers esperavam cerca de 10 bilhões de libras (aproximadamente R$ 62,4 bilhões) para ceder o controle do clube, no qual possuem cerca de dois terços do capital, mas quase todos os direitos de voto.

O valor é significativamente superior à estimativa dada pela maioria dos outros meios de comunicação britânicos de cerca de 6 bilhões de libras (R$ 37,4 bilhões).

A capitalização de mercado do Manchester United é agora de 3,15 bilhões de dólares (R$ 4,9 bilhões), menos de metade do preço que os Glazers estão oferecendo (7,5 bilhões de dólares, R$ 37,2 bilhões).

Citando fontes anônimas próximas aos Glazers e possíveis compradores, o site especializado 90min indicou que prosseguem as negociações com vista a uma venda.

O clube foi gradualmente adquirido entre 2003 e 2005 pelo empresário americano Malcolm Glazer, cujas ações foram passadas aos seis filhos após sua morte em 2014.

Os herdeiros do empresário anunciaram em novembro de 2022 que cogitavam vender o três vezes campeão da Champions League.

Os Glazers são impopulares entre muitos torcedores do Manchester United, que os acusam de endividar o clube e de não investir o suficiente para mantê-lo competitivo.

