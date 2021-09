Ações do Japão recuam com temores sobre Evergrande; índice de HK sai de mínima em 1 ano

TÓQUIO (Reuters) – As ações japonesas acompanharam a fraqueza nos mercados globais e fecharam em baixa nesta terça-feira, com os investidores abandonando ativos de risco em meio a temores de possível default da chinesa Evergrande, embora a busca por pechinchas tenha ajudado a limitar as perdas.

O índice Nikkei fechou em queda de 2,17%, a 29.839,71 pontos, marcando sua maior queda desde 21 de junho. O índice Topix, mais amplo, cedeu 1,7%, a 2.064,55 pontos.

Os temores crescentes de um possível default da Evergrande abalaram os mercados globais na segunda-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq sofrendo sua maior queda percentual diária desde maio. [.NPT]

No entanto, participantes do mercado disseram que o impacto da liquidação no mercado japonês foi limitado.

Enquanto isso, o índice de Hong Kong, que caiu no início do pregão para seu nível mais baixo desde outubro passado, fechou em alta de 0,51%.

(Por Junko Fujita, Alun John e Donny Kwok)

