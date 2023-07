Ações do Casino são suspensas na bolsa de Paris após publicação de bal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 8:09 Compartilhe

As ações do Casino foram suspensas na bolsa de Paris nesta quinta-feira, 27, a pedido da própria empresa, após o varejista francês divulgar balanço semestral com prejuízo de 2,23 bilhões de euros. Segundo o aviso emitido pela bolsa Euronext, a empresa deve publicar um comunicado em breve. O Casino, que está em negociações para ser financeiramente resgatado por um consórcio liderado pelo bilionário checo Daniel Kretinsky, reiterou que poderá ficar inadimplente em sua linha de crédito rotativa até o fim de agosto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias