Ações de Xangai fecham em máxima de 3 meses apesar das preocupações com Fed e Covid

XANGAI (Reuters) – As ações de Xangai fecharam em máxima de três meses nesta terça-feira, enquanto o mercado em Hong Kong ficou estável, apesar d queda em Wall Street devido aos temores de aumentos agressivos nos juros dos Estados Unidos, uma vez que analistas esperam que o crescimento da China se recupere com mais suporte.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou em alta de 0,79%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,02%, depois de chegar a cair 1,8%.





O índice de Hong Kong Hang Seng ficou estável, após marcar perda de 1,7% enquanto o China Enterprises Index perdeu 0,1%.

Os mercados de ações dos Estados Unidos tiveram fortes quedas nesta segunda-feira, com o índice S&P 500 confirmando ingresso no chamado “mercado em baixa”, enquanto o Goldman Sachs passou a prever um aumento de 0,75 ponto percentual dos juros na reunião de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira.

“A inflação norte-americana tem impacto direto sobre as ações-A, como podemos ver pelo desempenho dos últimos dois dias”, disse Wang Mengying, analista de índices futuros de ações da Nanhua Futures. “O desempenho das ações da China dependerá eventualmente das expectativas de recuperação econômica interna.”

“Entretanto, se aumentos mais agressivos dos juros levarem a uma demanda global menos agregada, as expectativas domésticas também serão atingidas.”

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,32%, a 26.629 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,00%, a 21.067 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,02%, a 3.288 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,79%, a 4.222 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,46%, a 2.492 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,15%, a 16.047 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,97%, a 3.108 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 3,55%, a 6.686 pontos.