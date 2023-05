Ações de Xangai e Hong Kong sobem com setor financeiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 7:44 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações de Xangai e Hong Kong subiram nesta quinta-feira, lideradas por ganhos em finanças e empresas estatais após feriado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve variação positiva de 0,03%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,82%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,27%.

As ações financeiras, junto com as empresas estatais, subiram na sessão.

O Bank of China Ltda , o Bank of Communications Co LtdLtd e o China Pacific Insurance Group Co Ltd subiram 7,4%, 6,3% e 9,2%, respectivamente.

O índice de Bancos do Continente do Hang Seng ganhou 4,8%, com o Ping An Insurance Group Co of China Ltd em alta de 7,7%.

A SinoSteel Engenharia e Tecnologia Co Ltd e a China Science Publishing & Media Ltd subiram a máximo de 10% cada.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,02%, a 2.500 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,36%, a 15.609 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 3.269 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,06%, a 7.193 pontos.





