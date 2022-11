Ações de varejistas recuam na bolsa após Black Friday

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 11:12 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações de varejistas brasileiras caíam nesta segunda-feira na bolsa de valores após dados apontarem para uma queda nas vendas online no final de semana de Black Friday, ainda que analistas tenham destacado para a dificuldade de comparação dos dados.

Às 11:10, as ações de Americanas caíam 5,75%, a 10,32 reais, entre as maiores perdas do Ibovespa, que cedia 0,19%. As rivais Via e Magazine Luiza cediam caíam 2,23% e 2,34%, respectivamente.

Dados da Confi Neotrust, em parceria com a empresa de inteligência de dados ClearSale, revelaram recuo anual de 34,2% no faturamento do varejo online de meia-noite de quinta-feira até sexta-feira às 19 horas, para cerca de 3,1 bilhões de reais.

No sábado, o desempenho melhorou, mas ainda assim ficou 4,3% abaixo do faturamento visto um ano antes, movimentando cerca de 1,2 bilhão de reais, segundo dados da Neotrust com base nas vendas do dia inteiro.

Analistas já vinham dizendo que o cenário de juros e inflação deveria impactar negativamente as compras do consumidor na Black Friday.

Além disso, a Black Friday de 2022 foi atípica, em especial por causa da convergência com a Copa do Mundo, o que fez com que diversas varejistas optassem por estender o período de promoções durante novembro. O boom de vendas online na pandemia também impacta na base de comparação dos dados.

“Dadas as compras antecipadas nas semanas que antecederam a Black Friday, o evento não deve ser analisado isoladamente”, escreveram analistas do BTG Pactual liderados por Luiz Guanais em relatório com data de domingo.

“Enquanto isso, alguns compradores voltaram a lojas físicas para a Black Friday, tornando as vendas do e-commerce menos comparáveis ​​às dos últimos dois anos”, acrescentaram.

Dados da Neotrust também mostram recuo no acumulado em novembro. Marcelo Queiroz, chefe de estratégia de mercado da ClearSale, disse que “o faturamento total do e-commerce, de 1 de novembro até o dia 26, às 23h59, fechou com 17,7 bilhões de reais, algo cerca de 8% menor que 2021”.

A equipe do Safra afirmou em comentário a clientes não acreditar “que alguém esperasse que a Black Friday mudasse drasticamente a tendência de um ano globalmente difícil para o e-commerce em termos de vendas”.

Eles disseram que as ações do setor devem continuar sendo mais impactadas pela “incerteza em relação ao cenário macroeconômico e seu impacto nas taxas de juros (e consequentemente no custo de capital) do que pelo desempenho operacional de curto prazo.”

(Por André Romani; reportagem adicional de Paula Arend Laier)

