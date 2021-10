Ações de tecnologia impulsionam Nasdaq; bancos pesam sobre S&P 500 e Dow Jones

Por Devik Jain

(Reuters) – O índice Nasdaq avançava nesta quarta-feira, uma vez que as ações de tecnologia voltavam a ser as favoritas do mercado em meio a preocupações com o aumento da inflação, enquanto os papéis de bancos caíam apesar de resultados fortes do JPMorgan.

Os setores de tecnologia e serviços de comunicação estavam entre as poucas altas no grupo dos 11 principais setores do S&P.

Facebook Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Microsoft Corp e Tesla –empresas de megacapitalização de mercado– avançavam, enquanto as fabricantes de chips subiam 0,5% depois de três dias de perdas.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram em setembro e devem avançar ainda mais em meio ao salto nos custos de produtos de energia, o que lançaria dúvidas sobre a visão do Federal Reserve de que o aumento da inflação é transitório.

“O número de hoje dos preços ao consumidor pode pelo menos influenciar alguns membros a colocar um peso maior no risco de inflação”, disse Jai Malhi, estrategista de mercado global da J.P. Morgan Asset Management.

“Tanto o Fed quanto o mercado devem aceitar que um mercado de trabalho apertado e a persistência da inflação confirmam que tirar o pé do acelerador é agora o certo a se fazer.”

O foco estará agora sobre a ata da reunião de política monetária do Fed de setembro, a ser divulgada ainda nesta quarta-feira, com o mercado em busca de mais sinais de que o estímulo da crise está com os dias contados.

O balanço trimestral do JPMorgan Chase & Co superou as expectativas, mas suas ações perdiam 2,5% e pesavam sobre o Dow Jones e o S&P 500. O índice bancário tinha queda de 2,2%.

Às 11:51 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,44%, a 34.227 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,148024%, a 4.344 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,37%, a 14.519 pontos.

