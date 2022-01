Ações de luxo e mineração avançam e mercado europeu recupera algum terreno perdido

Por Anisha Sircar e Ambar Warrick

(Reuters) – As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, com balanços positivos do setor de luxo e fortes preços de commodities ajudando investidores a deixar de lado momentaneamente as preocupações com os aumentos de juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,23%, a 480,90 pontos, depois de cair 1% na sessão anterior.

As ações de mineração tiveram o melhor desempenho do dia, com alta de 2,7%, depois que os preços do minério de ferro subiram com sinais de mais estímulos na importadora China.

O STOXX 600 havia atingido mínima de uma semana na véspera, uma vez que a alta dos rendimentos dos títulos pressionou as ações de tecnologia em ambos os lados do Atlântico.

Os investidores estão precificando um ciclo de aumento de juros muito mais rápido nos Estados Unidos, enquanto persistem as preocupações com o impacto da pandemia nas cadeias de abastecimento, disse Philipp Lisibach, estrategista-chefe global do Credit Suisse.

A marca britânica de luxo Burberry ganhou 6,3%,, depois de dizer que suas vendas aceleraram no terceiro trimestre.

Já a proprietária da Cartier, a Richemont, saltou 5,2%, com o segundo maior grupo de luxo do mundo dizendo que a demanda robusta por joias e relógios nas Américas e na Europa ajudou as vendas trimestrais a aumentar em quase um terço.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,35%, a 7.589,66 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,24%, a 15.809,72 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,55%, a 7.172,98 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,41%, a 27.370,85 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,08%, a 8.774,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,75%, a 5.660,43 pontos.

