Ações de Hong Kong sobem com sinais de mudança em política sobre Covid

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) – As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta segunda-feira uma vez que a China otimizou as medidas de controle contra a Covid-19, enquanto reguladores traçaram um plano para aumentar a liquidez no setor imobiliário, o que os analistas vêem como um importante ponto de inflexão.

Mas as ações A da China terminaram em baixa em meio ao aumento dos casos domésticos de Covid-19 no país.

O índice Hang Seng de Hong Kong teve alta de 1,7%, após salto de 7,7% na sexta-feira.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,15%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,13%.

As ações do setor imobiliário listadas em Hong Kong foram o destaque, subindo 14%.

As incorporadoras imobiliárias Country Garden e Longfor Group recuperaram até 46% e 16%, respectivamente.

Duas fontes disseram à Reuters que um comunicado às instituições financeiras do banco central chinês e da Comissão de Regulamentação Bancária e de Títulos da China delineou 16 medidas para sustentar o setor, incluindo prorrogações de amortização de empréstimos.

Na sexta-feira, a China anunciou 20 medidas para flexibilizar algumas das políticas de controle da Covid-19, enquanto os tempos de quarentena para os viajantes que entrarem no país foram reduzidos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,06%, a 27.963 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,70%, a 17.619 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,13%, a 3.083 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,15%, a 3.794 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,34%, a 2.474 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,19%, a 14.174 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,01%, a 3.260 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,16%, a 7.146 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)

