Ações de Hong Kong fecham em alta após expansão de serviços na China

XANGAI (Reuters) – As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta sexta-feira, depois que dados mostraram que a atividade de serviços da China cresceu pelo quarto mês consecutivo em abril, enquanto as ações da China continental caíram, pressionadas por empresas relacionadas à inteligência artificial.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,33%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,48%. Mas o Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,5%.

A atividade de serviços da China cresceu pelo quarto mês em abril, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira, com as empresas se beneficiando de um retorno aos níveis pré-pandemia de demanda e produção, embora o ímpeto tenha diminuído.

“À medida que a recuperação econômica da China continua, esperamos que o sentimento do investidor melhore gradualmente em relação às ações da China”, disse Jian Shi Cortesi, diretor de investimentos para a China na GAM Investments. “Evidentemente, ainda há uma série de incertezas, como as tensões EUA-China e preocupações geopolíticas.”

Gigantes da tecnologia listadas em Hong Kong avançaram 1%, com Alibaba Group Ltd em alta de 1,2% depois que a Bloomberg News informou que a unidade internacional de compras online do e-commerce está explorando uma listagem nos EUA.

Nos mercados continentais, as ações relacionadas à inteligência artificial caíram. Papéis de equipamentos de comunicação recuaram 2,8%, e as ações de IA perderam 1,8%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,50%, a 20.049 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,48%, a 3.334 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,33%, a 4.016 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,02%, a 2.500 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,11%, a 15.626 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,08%, a 3.266 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,37%, a 7.220 pontos.





