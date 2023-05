Ações de Hong Kong interrompem 4 dias de ganhos, com decisão do Fed em foco

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 7:46 Compartilhe

Por Georgina Lee

HONG KONG (Reuters) – As ações de Hong Kong interromperam quatro sessões de ganhos e recuaram nesta quarta-feira, com os investidores preocupados com o fato de que a desaceleração da economia dos Estados Unidos e os problemas em bancos regionais do país possam desacelerar o crescimento da Ásia.

O Índice Hang Seng terminou em queda de 1,18%, enquanto o Hang Seng China Enterprises Index caiu 1,36%.

As ações asiáticas recuaram pela segunda sessão consecutiva, com os investidores globais lidando com sinais de desaceleração da economia dos EUA antes de um amplamente esperado aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve nesta quarta.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a previsão para a economia da Ásia na terça-feira, com a recuperação da China sustentando o crescimento, mas alertou sobre os riscos da volatilidade do mercado global impulsionada pelos problemas do setor bancário ocidental.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,18%, a 19.699 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,91%, a 2.501 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,53%, a 15.553 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,61%, a 3.262 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,96%, a 7.197 pontos.

